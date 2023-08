Ritrovata a Roma la 12enne scomparsa 5 giorni fa a Tarquinia

E' stata ritrovata a Roma la ragazzina di 12 anni scomparsa 5 giorni fa a Tarquinia (Viterbo).

La giovane si era nascosta a casa da amici, che già in passato si erano presi cura di lei nei momenti di assenza della madre, e si è presentata spontaneamente dai carabinieri. Sta bene ed è in buone condizioni. Da aprile la 12enne era stata affidata al padre, ma era fuggita in più occasioni. Per questa ragione era stata posta in una casa famiglia.