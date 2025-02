Babysitter uccisa nel Milanese, il gip convalida l'arresto del compagno

Resta in cella il compagno della babysitter uccisa nel Milanese. Il gip di Milano, Anna Calabi, ha infatti convalidato il fermo per Pablo Heriberto Gonzalez Rivas, il 48enne salvadoriano che ha confessato di aver ucciso Jhoanna Nataly Quintanilla e di aver messo il cadavere in un borsone poi gettato nelle campagne tra Inzago e Cassano d'Adda. La Procura di Milano ha chiesto infatti di disporre la custodia cautelare in carcere per l'uomo dal momento che ha ritenuto sussistenti il pericolo di fuga e di inquinamento delle prove. Non ritiene invece che ci sia pericolo di reiterazione del reato.