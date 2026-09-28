Garlasco, dal Dna alle impronte: tutti gli elementi dell’inchiesta bis che mettono nei guai Andrea Sempio

Che cosa ha portato la Procura di Pavia a indagare di nuovo su Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi? Il 38enne, amico del fratello della vittima, era già stato al centro di indagini archiviate nel 2017 e nel 2020. Nel 2025 il caso è stato riaperto. Il 7 maggio 2026 i pm gli hanno notificato un primo avviso di conclusione delle indagini, contestandogli l’omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti. Dopo le consulenze presentate dalla difesa, la Procura ha disposto nuovi accertamenti. I risultati sono attesi con un secondo avviso di chiusura delle indagini, previsto per oggi, lunedì 28 settembre.