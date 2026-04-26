Come funziona la revisione di un processo? Cosa può scagionare Stasi (e perché i tentativi finora sono stati bocciati)

Da una parte i pm pavesi sarebbero pronti a notificare l’avviso di conclusione indagini all’amico di Marco Poggi, fratello della vittima, e dall’altra sarebbe pronta l’informativa da recapitare nelle mani della Procura generale di Milano, a cui spetterà l’onere di valutare se dalle indagini emergano elementi che giustifichino la richiesta di una revisione del procedimento o meno. In passato ci sono stati già alcuni tentativi da parte di Stasi e dei suoi legali, ma la Corte di Cassazione e la Corte europea dei diritti dell’uomo hanno detto di no. Stavolta però è diverso.