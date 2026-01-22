Garlasco, un anno fa la riapertura dell'inchiesta | Verso la richiesta di processo per Andrea Sempio

Proprio il tema del Dna e della sua leggibilità, assieme all'impronta palmare sul muro che conduce al seminterrato della villetta di Garlasco, è stato tra quelli al centro dell'incidente probatorio che si è concluso a dicembre a 2025. Con un esito che per l'accusa e i legali di Stasi non lascia dubbi, mentre per la difesa e la parte civile è fuorviante e inutile in quanto non ridisegna la scena del crimine.