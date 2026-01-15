Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Lombardia
A "Mattino Cinque"

Garlasco, il legale di Stasi sulla possibile aggressione in cucina: "Non è compatibile con la condanna"

15 Gen 2026 - 11:57
© Da video

© Da video

"Non è compatibile con la sentenza di condanna". Sono le parole del legale di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, che a "Mattino Cinque" ha commentato la nuova perizia sul delitto di Garlasco richiesta da parte della famiglia di Chiara Poggi, da cui emergerebbe l'ipotesi secondo cui l'inizio dell'aggressione nei confronti della ragazza sarebbe avvenuta in cucina.

Per il legale, infatti, la nuova perizia: "Smentisce clamorosamente la perizia Testi, e inequivocabilmente fa iniziare l'aggressione in un punto. Voglio sottolineare anche che nei primissimi giorni successivi al delitto - ha spiegato -, vi è un'intercettazione tra il legale della parte civile e la mamma della povera Chiara in cui le viene chiesto se Chiara e Stasi fumassero. A entrambe le domande è stata data una risposta negativa. La motivazione di questa domanda da parte dell'avvocato è dovuta al fatto che ci fosse della cenere nel posacenere con intenzione di chiedere accertamenti ai Ris".

Leggi anche

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio a "Verissimo": "Sono un colpevole desiderato"

Delitto di Garlasco, a "Le Iene" emergono due nuove testimonianze

Per questo, De Rensis conclude: "Escludo che Alberto abbia iniziato e smesso di fumare nello stesso giorno e sono molto interessato da questi inutilizzabili accertamenti. Magari saranno gli stessi a smentire clamorosamente la perizia Testi".

delitto di garlasco