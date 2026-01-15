Garlasco, il legale di Stasi sulla possibile aggressione in cucina: "Non è compatibile con la condanna"

© Da video
"Non è compatibile con la sentenza di condanna". Sono le parole del legale di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, che a "Mattino Cinque" ha commentato la nuova perizia sul delitto di Garlasco richiesta da parte della famiglia di Chiara Poggi, da cui emergerebbe l'ipotesi secondo cui l'inizio dell'aggressione nei confronti della ragazza sarebbe avvenuta in cucina.
Per il legale, infatti, la nuova perizia: "Smentisce clamorosamente la perizia Testi, e inequivocabilmente fa iniziare l'aggressione in un punto. Voglio sottolineare anche che nei primissimi giorni successivi al delitto - ha spiegato -, vi è un'intercettazione tra il legale della parte civile e la mamma della povera Chiara in cui le viene chiesto se Chiara e Stasi fumassero. A entrambe le domande è stata data una risposta negativa. La motivazione di questa domanda da parte dell'avvocato è dovuta al fatto che ci fosse della cenere nel posacenere con intenzione di chiedere accertamenti ai Ris".
Per questo, De Rensis conclude: "Escludo che Alberto abbia iniziato e smesso di fumare nello stesso giorno e sono molto interessato da questi inutilizzabili accertamenti. Magari saranno gli stessi a smentire clamorosamente la perizia Testi".