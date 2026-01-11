Delitto di Garlasco, Andrea Sempio a "Verissimo": "Sono un colpevole desiderato"

"La strada giuridica è stata abbastanza lineare e tranquilla, c'è stato l'incidente probatorio e adesso stiamo aspettando i risultati", dice Sempio che sull'attenzione mediatica aggiunge: "Sono un colpevole desiderato, si sono create le tifoserie e una parte ormai ce l'ha con me". Sempio (che non ha ricevuto alcun compenso per la sua apparizione in tv) afferma di percepire odio soprattutto sui social. "Anche quando escono notizie che vanno a mio favore c'è gente che vorrebbe festeggiare una mia condanna".