Delitto di Garlasco, Andrea Sempio a "Verissimo": "Sono un colpevole desiderato"

Ospite per la prima volta in trasmissione parla l'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007: "Mi aspetto un rinvio a giudizio"
© Da video
Ospite per la prima volta a "Verissimo" Andrea Sempio parla dell'indagine a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuta il 13 agosto 2007 a Garlasco. Dopo l'udienza dell'incidente probatorio del 18 dicembre scorso il 37enne, amico del fratello di Chiara, racconta come sta affrontando l'ipotesi di un rinvio a giudizio.
"La strada giuridica è stata abbastanza lineare e tranquilla, c'è stato l'incidente probatorio e adesso stiamo aspettando i risultati", dice Sempio che sull'attenzione mediatica aggiunge: "Sono un colpevole desiderato, si sono create le tifoserie e una parte ormai ce l'ha con me". Sempio (che non ha ricevuto alcun compenso per la sua apparizione in tv) afferma di percepire odio soprattutto sui social. "Anche quando escono notizie che vanno a mio favore c'è gente che vorrebbe festeggiare una mia condanna".
Sull'ipotesi di rinvio a giudizio Andrea Sempio afferma: "Ci aspettiamo di arrivare a un'udienza preliminare, poi vedremo, puntiamo a un proscioglimento. Non ci sembra ci siano elementi per andare avanti nel processo". Poi ha ammesso che il 2025 è stato "l'anno più difficile". "Questa è la volta più difficile e spero sia l'ultima", ha detto.