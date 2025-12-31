Delitto di Garlasco, le analisi sui monili indossati da Chiara Poggi e l'impronta 33

Una catenina appesa al collo, quattro braccialetti, un orologio sul polso sinistro, un paio di orecchini di perle e una cavigliera restituiti alla famiglia sono stati conservati con grande cura dai genitori di Chiara ma non hanno rispettato però la catena di custodia. A confermarlo è il loro consulente Dario Redaelli: ma allora quei monili possono ancora raccontare qualcosa? A rispondere a questa domanda è il genetista Matteo Fabbri: "Secondo me sì, qualora vi fossero ancora conservati gli eluiti di dna che, come ho rilevato nella relazione del Ris di Parma, parrebbero essere ancora conservati, non utilizzati, e quindi a oggi qualora si desideri impiegabili".