Garlasco, Andrea Sempio a "10 Minuti": "Non ho ucciso io Chiara Poggi | L'idea che Alberto Stasi possa essere innocente fa riflettere"

Ho l'impressione che lei abbia, per quello che si è visto, un'unica grande, vera amica, che è un'amica di infanzia che adesso è anche il suo avvocato, Angela Taccia: è vero?

"Angela Taccia è assolutamente una mia grande amica e la posso mettere tra le persone che mi amano, quello assolutamente, abbiamo un rapporto che è un rapporto fraterno. Posso dire una cosa su quell'audio di prima? Io quest'audio qua non l'avevo mai sentito nelle varie intercettazioni che erano uscite sui giornali. Però, tra l'altro, se lo si ascolta bene… adesso sentendolo ho capito a cosa stavo facendo riferimento. Io parlavo della 'teoria del maschio alfa', che secondo me è una cavolata, ed è una di quelle teorie che vengono usate con: “Se un uomo è un maschio alfa, tutte le donne vanno con lui”. Io in quell'audio sto dicendo che quella teoria è una cavolata, quindi in realtà secondo me quell'audio lì, se uno lo ascolta davvero, non è una cosa contro le donne o che va a svilire le donne, ma è proprio il contrario".