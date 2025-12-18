Garlasco, il legale di Stasi: "Esclusa presenza dna di Alberto"

Le parole dell'avvocato De Rensis a "Diario del giorno"
© Da video
"Sappiamo che" Alberto Stasi "è sulla cannuccia dell’Estathé e che probabilmente ha bevuto la sera prima, dopo aver mangiato una pizza, come non è stato escluso quando siamo stati interrogati. Era una bevanda che lui consumava abitualmente, ma per il resto è stato assolutamente escluso". Sono le parole del legale di Stasi, Antonio De Rensis, che oggi era presente insieme al suo assistito al tribunale di Pavia a un altro appuntamento del caso Garlasco. Si è tenuta infatti l'udienza dell'incidente probatorio del caso che vede ora indagato Andrea Sempio.
De Rensis ha ribadito che Stasi era in aula perché l'udienza "lo riguarda". "Altro non ha fatto che fare quello che ha sempre fatto: ha partecipato a tutte le udienze, si è sempre fatto interrogare - dice l'avvocato a "Diario del giorno" - Ha dato spontaneamente il dna quando gli è stato chiesto all’epoca". E ribadisce: "Ha partecipato con grande attenzione".
"Le risultanze su noi devono essere inserite in una logica processuale, come anche per le tracce di dna. La temporalità (mi si passi il termine) poi rientra in una logica processuale", dice ancora il legale riferendosi all'osservazione per cui è difficile stabilire quando Alberto Stasi abbia effettivamente bevuto quel thé, se la mattina o la sera prima del delitto di Chiara Poggi. "Ecco perché io dico sempre che l’indagine scientifica è importante, ma potrebbe servire all’indagine tradizionale per escludere sorprese"