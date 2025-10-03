Garlasco, il mistero dell’intercettazione di Sempio con i genitori: "Ma vi ha dato altri soldi?"

L'intercettazione risale alle 20 del 9 febbraio 2017, quando Andrea Sempio e il padre si sono recati nello studio degli avvocati per impostare gli interrogatori. I due hanno parlato, poi, con la madre, rimasta in macchina. Il contenuto di questa conversazione è adesso al centro delle indagini della Procura. "Sono sfuggite queste frasi. Ovviamente, cosa può essere se non una coincidenza? Però la coincidenza c'è", commenta De Rensis. Il dubbio, secondo il legale, è legittimo. Non solo perché è presente un riferimento al denaro che si sarebbe dovuto approfondire, ma anche perché "è la prima frase con cui inizia l'intercettazione, non è 'com'è andata, cosa avete detto'".