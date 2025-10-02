Caso Garlasco, l'ex procuratore Venditti ricorre al Riesame: "Distorta la funzione requirente"

Secondo l'atto di impugnazione depositato in Tribunale, la difesa contesta la legittimità del decreto che ha autorizzato le recenti perquisizioni e sequestri, ritenendolo carente di elementi fondanti. L'avvocato Aiello ha chiesto al Riesame di valutare se gli atti istruttori siano stati avviati sulla base di prove concrete o se rappresentino, invece, una forzatura dell'azione penale.

Secondo la Procura di Brescia, l'ex procuratore Venditti avrebbe ricevuto tra i 20 e i 30mila euro per favorire l'uscita di scena di Andrea Sempio, attualmente indagato per il delitto di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007. A sostegno dell'accusa vi sarebbero bonifici sospetti, rapporti personali e conversazioni mai trascritte all'epoca. La difesa, però, afferma che i controlli bancari svolti fino a oggi avrebbero dato esito negativo, sottolineando che eventuali elementi rilevanti sarebbero stati già valorizzati nel decreto. Aiello ha infine chiesto alla Procura di "scoprire le carte", cioè rendere noti eventuali ulteriori elementi investigativi non menzionati.