Garlasco, l'ex comandante dei Ris di Parma Garofano rinuncia all'incarico di consulente di Sempio

"La relazione tecnica, datata 27 gennaio 2017, venne inviata a mezzo e-mail" alla difesa, che apprezzò "il contenuto, e ad essa fece seguito l'emissione della fattura n. 15/2017 per gli onorari maturati" per 5mila euro. Pertanto, chiude la nota, Garofano ha dato "mandato ai propri legali affinché procedano nelle competenti sedi giudiziarie nei confronti di coloro che lo hanno diffamato ipotizzando il suo coinvolgimento in vicende di rilevanza penale" e alle "quali egli era ed è del tutto estraneo".