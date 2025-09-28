Garlasco, la famiglia Sempio si difende: "I 30mila euro servivano per gli avvocati"

La Procura di Brescia, che ha riaperto il caso, ha raccolto nuove prove anche grazie a intercettazioni ambientali. Una cimice piazzata nell'auto della famiglia Sempio ha rivelato che il giovane era a conoscenza di alcune delle domande che gli sarebbero state rivolte, ancor prima di entrare in Procura. Inoltre, il giorno prima dell’interrogatorio, il padre avrebbe parlato di un aiuto finanziario urgente e della necessità di ritirare un assegno. Tali elementi, uniti al promemoria rinvenuto in casa, rafforzano il sospetto che la famiglia stesse tentando di orientare le indagini e, come scrive "Il Messaggero", i pm sarebbero orientati a pensare che la famiglia Sempio avesse una rete per sviare le indagini. L'interrogatorio di Andrea Sempio, avvenuto il 10 febbraio 2017, è l'unico registrato agli atti. A condurlo fu proprio Mario Venditti, oggi al centro di un'indagine per corruzione e che si difende negando le accuse: "Non ho mai preso soldi da nessuno per la mia funzione".