Cronaca
A "Morning News"

Garlasco, testimone: "Vedevo Andrea Sempio e Chiara Poggi al Santuario della Bozzola"

La testimonianza di un uomo che frequentava il sito religioso

11 Set 2025 - 12:31
© Da video

© Da video

Emergono nuove testimonianze sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. A "Morning News" si torna a parlare della pista religioso che non è mai definitivamente tramontata. A tal proposito, il programma di Canale 5 ha raccolto la testimonianza di un uomo che ha visto Andrea Sempio al Santuario della Bozzola: "Vedevo Andrea Sempio negli anni passati, non era così. Parliamo degli anni in cui è avvenuto l'omicidio di Chiara Poggi".

"Qualche volta mi è capitato di vedere anche Marco Poggi, il fratello di Chiara - ha aggiunto l'uomo nel suo racconto al programma di Canale 5 -, ma anche vicino ad Andrea Sempio. Penso fossero amici, ogni tanto vedevo anche Chiara nel gruppo".

Il testimone, tuttavia, non sa dire con certezza che tipo di rapporto avessero Chiara Poggi e Andrea Sempio: "Non so se Chiara parlasse con Sempio all'epoca. Non sono mai stato curioso di sapere certe cose, però li vedevo anche nel gruppo", ha concluso.

garlasco

