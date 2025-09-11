Garlasco, testimone: "Vedevo Andrea Sempio e Chiara Poggi al Santuario della Bozzola"

La testimonianza di un uomo che frequentava il sito religioso
© Da video
Emergono nuove testimonianze sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. A "Morning News" si torna a parlare della pista religioso che non è mai definitivamente tramontata. A tal proposito, il programma di Canale 5 ha raccolto la testimonianza di un uomo che ha visto Andrea Sempio al Santuario della Bozzola: "Vedevo Andrea Sempio negli anni passati, non era così. Parliamo degli anni in cui è avvenuto l'omicidio di Chiara Poggi".
"Qualche volta mi è capitato di vedere anche Marco Poggi, il fratello di Chiara - ha aggiunto l'uomo nel suo racconto al programma di Canale 5 -, ma anche vicino ad Andrea Sempio. Penso fossero amici, ogni tanto vedevo anche Chiara nel gruppo".
Il testimone, tuttavia, non sa dire con certezza che tipo di rapporto avessero Chiara Poggi e Andrea Sempio: "Non so se Chiara parlasse con Sempio all'epoca. Non sono mai stato curioso di sapere certe cose, però li vedevo anche nel gruppo", ha concluso.
