Garlasco, il generale Garofano: "Emersi rilievi dattiloscopici potenzialmente utili per i confronti"

"Su due reperti, su cui gli avvocati saranno più precisi, sono emersi dei rilievi dattiloscopici potenzialmente utili per i confronti, cioè che saranno poi confrontati con Chiara Poggi, Alberto Stasi, l'indagato e così via", annuncia il generale Luciano Garofano, intercettato dalle telecamere di "Dentro la notizia". Quindi, specificando che due reperti su quattro hanno evidenziato in totale una decina di rilievi dattiloscopici, aggiunge: "Si aspettano i risultati dei confronti, io credo entro il mese di settembre sicuramente, o anche prima".



Mentre in merito alle prossime tappe, l'ex comandante dei Ris di Parma e consulente della difesa di Andrea Sempio spiega: "Le operazioni andranno in continuità perché queste impronte saranno poi valutate per confrontarle. Qui credo che non torneremo più e quindi andremo avanti, in rete, rispetto ai risultati che saranno ottenuti".