Garlasco, l'avvocato di Sempio: "Dna sul pollice? Non è del mio assistito"

Intervenuto a "Morning News", l'avvocato ha commentato così la vicenda: "Escluso che queste tracce abbiano un'utilità di qualsiasi genere. Il perito Albani ha già esaminato quanto di competenza. Quindi per me, questa nuova impronta di Dna non esiste, e se esiste non è utile alle indagini, non è interpretabile e non so nemmeno perché se ne continui a parlare. Albani deve solo esaminare gli elementi ungueali o subungueali".