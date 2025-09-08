Logo Tgcom24
Garlasco, l'avvocato di Sempio: "Dna sul pollice? Non è del mio assistito"

Le parole di Massimo Lovati a "Morning News": "Vale la perizia del 2014"

08 Set 2025 - 12:37

Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, replica ai nuovi sviluppi sul caso di Garlasco. Dagli atti dell'inchiesta, infatti, emergerebbe un nuovo profilo genetico sul pollice di Chiara Poggi che, repertato nel 2007: si tratterebbe di tracce di Dna presenti sul pollice di Chiara Poggi.

Intervenuto a "Morning News", l'avvocato ha commentato così la vicenda: "Escluso che queste tracce abbiano un'utilità di qualsiasi genere. Il perito Albani ha già esaminato quanto di competenza. Quindi per me, questa nuova impronta di Dna non esiste, e se esiste non è utile alle indagini, non è interpretabile e non so nemmeno perché se ne continui a parlare. Albani deve solo esaminare gli elementi ungueali o subungueali".

Garlasco, spunta un altro Dna sul pollice destro di Chiara Poggi

Garlasco, la telefonata del 2007 tra Alberto Stasi e la mamma di Chiara Poggi: "Dobbiamo aspettare a vederci"

Lovati smentisce che ci sia il Dna di Sempio: "Non c'è nessun Dna, la Procura può dire quello che vuole. C'è stata solo una perizia del 2014, che afferma che da quei reperti non si può ricavare nessuna traccia di Dna".

