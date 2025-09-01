Garlasco, spunta un altro Dna sul pollice destro di Chiara Poggi

Come riporta Il Tempo, all'epoca del delitto, nel 2007, quella traccia biologica sul pollice destro di Chiara aveva già attirato l'attenzione degli investigatori, che avevano tentato l'analisi del contradditorio alla presenza del genetista Matteo Fabbri, allora consulente di Alberto Stasi, allora indagato e oggi condannato in via definitiva per il delitto. L'esito degli esami era stato certificato nel verbale di operazioni tecniche dell'11 settembre 2007 del Ris, allora comandato dal generale Luciano Garofalo, oggi consulente della difesa di Sempio. La traccia di Dna era stata dichiarata non interpretabile nella relazione biodattilo, a causa - veniva scritto - "di un effetto ladder presente in grossa parte nei marcatori studiati dovuto verosimilmente a un'amplificazione random e quindi casuale del Dna". Inoltre, come recita la relazione, "l'altezza dei picchi non è particolarmente elevata". Tuttavia, nella tabella dell'amplificazione, si era accertato che quel profilo fosse maschile.