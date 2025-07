Caso Garlasco, nessuna contaminazione sul Dna “Ignoto 3” nella bocca di Chiara Poggi: ecco come cambia l'inchiesta

Il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, ha diffuso un comunicato per denunciare il proliferare di ricostruzioni non ufficiali da parte di consulenti, opinionisti e presunti esperti. "In assenza di comunicati ufficiali - scrive - ogni interpretazione genera solo confusione, dando vita a discussioni fittizie basate su congetture". Il richiamo del magistrato arriva in una fase cruciale della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La prossima udienza è fissata per il 23 luglio: in quell'occasione verrà affidato l'incarico al perito dattiloscopista Domenico Marchigiani per l'analisi delle impronte su alcuni oggetti repertati nel 2007.