Garlasco, le intercettazioni di Stasi due giorni dopo la morte di Chiara Poggi: "I messaggi non li cancello"

Nel corso della telefonata, l'amico spiega di aver appreso la notizia dalla radio. "Ti sei ripreso un po'?", gli domanda. "Sto cercando un po' di equilibrio e tranquillità ma è successo tutto troppo in fretta", è la risposta di Stasi. Poi l'amico gli offre la possibilità di raggiungerlo per una chiacchierata. Tuttavia, la telefonata fa scattare qualcosa in chi indaga, quando l'amico gli chiede un numero di telefono, Stasi è preoccupato che non vengano cancellate le sue telefonate a Chiara: "Te lo do? Ma è sempre spento, perché l'ultimo volta che abbiamo fatto a lei e se chiamo o ricevo mi si sovrascrivono gli orari se vuoi mi chiami su casa".