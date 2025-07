Garlasco, l'avvocato di Sempio: "Abbiamo escluso che su questi reperti ci sia Dna utile per le indagini"

"L'indagine dovrà essere effettuata su quattro reperti per vedere se ci sono delle impronte latenti. I reperti sono: l'Estathé, l'etichetta dell'Estathé in carta arancione, il sacchetto della spazzatura, il sacchetto dei biscotti e il sacchetto dei cereali", spiega Massimo Lovati ai microfoni del programma di Canale 5. E aggiunge: "L'incidente probatorio, quindi, è stato esteso e ampliato all'indagine dattiloscopica su questi reperti. Non c'è niente di nuovo e abbiamo escluso che su questi reperti ci sia del Dna utile all'indagine. Noi, per altro, avevamo già fatto opposizione all'apertura del sacchetto in quanto non sequestrato e rinnoveremo le nostre osservazioni in sede udienza che sarà non in procura, ma in tribunale davanti al Gip".