"Secondo me è un'evidente contaminazione. Teniamo presente che questa garza è stata utilizzata nel 2007 per fini diversi da quelli attuali, cioè serviva per evidenziare o meno la presenza di liquido seminale nel cavo orale della vittima", racconta l'avvocato di Andrea Sempio ai microfoni del programma di Canale 5. E prosegue: "L'hanno toccata tutti perché era una garza non sterile e hanno evidenziato il profilo genetico di Ferrari che era un ausiliario del medico legale che ha eseguito l'autopsia. L'hanno toccata tutti, anche quell'ultima traccia che dicono che è l'"Ignoto 3" è mista perché in parte è Ferrari in parte non si sa di chi sia".