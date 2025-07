Garlasco, confermata la presenza del Dna di "Ignoto 3" in un tampone orofaringeo di Chiara Poggi | Chiesti chiarimenti sul metodo del prelievo

Denise Albani, la genetista nominata dal gip di Pavia nell'incidente probatorio nella nuova indagine, chiederà al medico legale che effettuò l'autopsia sulla vittima chiarimenti su come ha eseguito il prelievo salivare, sul perché abbia usato una garza che non è sterile e non un tampone, e chi eventualmente era presente in sala autoptica oltre a lui e al suo assistente. La richiesta di lumi al dottor Dario Ballardini servirà per capire se la traccia di Dna maschile senza identità, confermata dalla replica degli esami sul tampone orofaringeo della ragazza, sia frutto di una contaminazione.