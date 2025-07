Garlasco, Chiara Poggi tentò di chiedere aiuto: la traccia di sangue sotto il telefono cambia la scena del delitto

Nonostante le nuove scoperte, molte delle prove analizzate nelle indagini originarie si rivelano oggi inutilizzabili. L'impronta trovata sul dispenser del sapone, ad esempio, è stata contaminata e non fornisce dati utili. Le tracce ematiche lungo le scale, sebbene confermino una colluttazione, appartengono solo alla vittima.

La criminologa Sara Bolzan invita comunque alla prudenza: "La goccia di sangue sotto la cornetta può avere molte spiegazioni. Non possiamo escludere che sia stata lì fin dall'inizio e solo ora venga reinterpretata". Restano dubbi sui dettagli tecnici: il sangue lungo le scale appartiene solo alla vittima, così come quello sul tappetino del bagno. Le impronte parziali su oggetti e pareti non hanno fornito risultati utili. Tuttavia, il contesto suggerisce che Chiara abbia cercato di difendersi. Gli investigatori, che non escludono la presenza di un secondo uomo, stanno esaminando le vecchie frequentazioni di Sempio. Un nome, Michele Bertani, amico d’infanzia di Sempio e suicidatosi anni dopo, è riemerso nei verbali. Ma al momento non ci sono riscontri oggettivi sul suo coinvolgimento.