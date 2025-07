Delitto di Garlasco, il Dna ritrovato nella bocca di Chiara Poggi riaccende l’attenzione sull'amico suicida di Andrea Sempio

Repubblica scrive che gli inquirenti hanno puntato l'attenzione su Michele Bertani, un giovane legato al gruppo di amici di Andrea Sempio. Bertani si è tolto la vita nel 2017 e ora il suo profilo genetico potrebbe essere recuperato dai familiari per effettuare un confronto con il Dna rinvenuto. Gli investigatori non confermano collegamenti diretti, ma secondo le indiscrezioni raccolte dalla stampa, il nome di Bertani sarebbe tornato al centro dell'attenzione per la sua vicinanza a Sempio e alla cerchia ristretta di conoscenti. Secondo quanto riportato da diverse fonti, prima di togliersi la vita avrebbe lasciato un messaggio in cui scriveva: "Ho fatto cose talmente brutte che nessuno può immaginare".