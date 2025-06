Garlasco, decrittata la frase dell'amico suicida di Andrea Sempio

Tra le foto postate da Bertani su Facebook ce n'è una in cui compare appoggiato a un'auto nera, una Golf immatricolata nel 2004 che il giovane avrebbe avuto a disposizione da patentato. Di una macchina nera parcheggiata la mattina del delitto vicino casa Poggi c'è traccia nei verbali. Marco Muschitta, il testimone all'epoca considerato inattendibile, sostenne di aver visto in via Pascoli "una macchina in sosta sulla sinistra, macchina di cui non ricordo il modello, di colore scuro (vale a dire nera, o grigio scuro o blu). Se non sbaglio era in sosta in un piccolo spiazzo che c'è sulla sinistra proprio per parcheggiare le auto. L'auto era parallela alla strada, mi sembra che il muso fosse rivolto verso via Pavia. L'auto era una media, non piccola né grossa. Non ho visto persone". Muschitta ritrattò tutto il giorno stesso, ma a lungo si è parlato erroneamente di un Suv, mentre probabilmente si trattava della vettura ritratta nella foto di Bertani.