Caso Poggi, i reperti chiave sono spariti: la nuova indagine sul Dna rischia di arenarsi

Nonostante l’assenza del materiale originale, i periti della Procura di Pavia hanno rianalizzato i dati raccolti nei primi esami forensi. Utilizzando strumenti statistici e software di ultima generazione come Y-Str Mixture Calculation, hanno stabilito che è da 476 a 2.153 volte più probabile che il Dna in questione appartenga ad Andrea Sempio rispetto a un soggetto ignoto. Gli stessi genetisti – tra cui Carlo Previderé e Pierangela Grignani, noti anche per il caso Yara Gambirasio – specificano però che, in mancanza del campione originale, non è possibile escludere l’ipotesi di contaminazione. Il nuovo accertamento, in programma dal 17 giugno, si baserà quindi unicamente su dati preesistenti.