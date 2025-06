Garlasco, la mamma di Sempio smentita dalla versione dell'amico pompiere

Le intercettazioni e i dubbi sull'orario della morte di Chiara - Il ticket del parcheggio consegnato da Andrea Sempio nel 2008 risultava compatibile con la finestra temporale dell'omicidio allora stimata tra le 10.30 e le 12 e sembrava escludere la sua presenza sulla scena del crimine. Ora gli inquirenti rivalutano l'orario della morte di Chiara, ritenendo solo "presunto" . il lasso trale 9.12 e le 9.35, lo scontrino non è più un alibi e si focalizzano sulla presenza dell'indagato nell'abitazione di famiglia la mattina del delitto. Come si evince dalla conversazione tra Andrea Sempio e il padre captata il 10 febbraio 2017 a bordo della loro auto, mentre si confrontano sulle domande dei pm. "A me hanno chiesto: come mai non è venuto in mente a lei o a suo figlio di dire che Andrea era a casa? - riferisce Giuseppe Sempio - Ho risposto: guardi, è la prima volta che mi interrogano. Non so cosa abbia detto mio figlio, so che era a casa con me perché mi sono svegliato, prendo il caffè tutte le mattine, poi si è svegliato lui e ha aspettato la mamma". Lo stesso giorno però l'indagato resta vago: "Credo ci fosse a casa mio padre, ma non riesco ricordare oggi se ci fosse effettivamente".