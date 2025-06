Delitto di Garlasco, Stefania Cappa al telefono: "Non ci sono tracce del nostro Dna, da nessuna parte" | Sempio al padre: "Sono dalla mia, vogliono chiudere in fretta"

In un'altra intercettazione mai trascritta su Andrea Sempio, riportata da "La Repubblica" che ha avuto accesso ai file audio, emergono parole sulla volontà degli inquirenti che sarebbero decisi a chiudere in fretta il caso. Lo affermerebbe il 37enne durante una chiacchierata con il padre e mentre parla con un soggetto non identificato nella sua Suzuki. In particolare Sempio risponde al padre Giuseppe sull'interrogatorio avvenuto nel 2017 (primo procedimento su di lui poi archiviato): "Mi ha chiesto cosa facevamo a casa dei Poggi, io ho detto che giocavamo nelle due sale, giù e sopra....". "Comunque secondo me erano abbastanza dalla mia". Un concetto ribadito anche quando Sempio è a colloquio con il soggetto non identificato sulla sua Suzuki. Il volume della voce è basso, il soggetto lo si fatica a percepire, però basta aguzzare un poco l'udito, scrive il quotidiano, per sentire: "Abbastanza dalla nostra parte, tra virgolette. Si vede che anche loro c'hanno voglia di finirla in fretta".