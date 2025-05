Delitto di Garlasco, pg di Milano chiede la revoca della semilibertà per Alberto Stasi

L'11 aprile Stasi, dopo aver già ottenuto nel 2023 il "lavoro esterno", ossia la possibilità di uscire tutti i giorni dal carcere per darsi da fare come contabile in un'azienda milanese, era stato "ammesso" anche al "regime di semilibertà". Dal 28 aprile, quindi, da quando il provvedimento della Sorveglianza è diventato effettivo, Stasi può uscire dal carcere la mattina, ad un preciso orario indicato nelle prescrizioni, e deve rientrare la sera, dopo cena in sostanza e sempre ad un orario stabilito, potendo quindi restare fuori più di dodici ore in totale e non solo per lavorare.