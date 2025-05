Delitto di Garlasco, l'ex magistrato che confermò la condanna di Stasi "Decisione al di là di ogni ragionevole dubbio"

"Abbiamo ritenuto fantasiosa una parte (della difesa di Stasi, ndr) nel momento in cui andavano a suggerire, per altro in maniera anche piuttosto generica, delle ipotesi alternative. Ipotesi che vedo che adesso stanno di nuovo saltando fuori e vedremo", prosegue ancora l'ex magistrato.



E quando gli viene chiesto se il suo giudizio su Alberto Stasi sia vacillato di fronte ai recenti sviluppi sul caso, Fumo afferma: "Per ora no. Per quello che leggo e capisco, in questo momento si tratta di ipotesi, ipotesi in astratto possibili. Ma mi chiedo poi quale possa essere il fondamento, la dimostrabilità di queste ipotesi".

E conclude: "Non saprei dire quale di queste ulteriori ipotesi, perché mi pare che ne sia stata fatta più di una e già questo è un fatto abbastanza sintomatico, mi convince di più".