Delitto di Garlasco: 4 chiamate "anonime" al Nokia di Chiara | Per il gup che assolse Stasi la prova che lui la cercò al telefono il giorno della sua morte

Sono quattro le telefonate anonime, vale a dire che non hanno ottenuto risposta, arrivate al telefono di Chiara Poggi il 13 agosto 2007, il giorno in cui è stata uccisa. Il traffico telefonico è uno degli elementi che gli investigatori stanno analizzando nella nuova inchiesta sul suo omicidio, per cui è indagato in concorso Andrea Sempio. Per quanto riguarda il giorno il 13 agosto, come riporta la Provincia pavese, sul cellulare Nokia di Chiara, esaminato dai tecnici informatici Roberto Porta e Daniele Occhetti nella perizia disposta dal giudice Stefano Vitelli nel primo processo, arrivano due squilli alle 9.44 e 10.17, che sono il buongiorno di Alberto Stasi. Chiara non risponde. Poi arrivano altre quattro telefonate anonime alle 11.38, 12.46, 13.27 e 13.30.