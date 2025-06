Delitto Garlasco, Stefania Cappa: "Chiamai Chiara" ma della telefonata non c'è traccia

Due giorni dopo il delitto Stefania Cappa fu sentita ancora una volta dai carabinieri di Vigevano. "Per quanto attiene l’orario delle 12 da me indicato quale orario in cui per l’ultima volta ho telefonato alla Chiara, preciso che ricordo di averla chiamata dal mio telefono di casa al suo telefono di casa durante la mattinata del 12 agosto ma non ricordo esattamente l’ora. Si trattava verosimilmente della tarda mattinata". Stefania Cappa il 17 agosto affermò di aver sentito la cugina sempre il 12, senza ricorda re l'orario in cui avvenne la telefonata.