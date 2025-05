Delitto di Garlasco, un'amica di Sempio: "L'impronta potrebbe essere sua, ma mi ha giurato di non aver fatto nulla"

Per quanto riguarda il delitto di Garlasco, chi conosce Andrea Sempio è profondamente convinto della sua innocenza. Lo ribadisce anche Elisa, un’amica del ragazzo, che ha deciso di parlare pubblicamente per la prima volta, intervenendo a "Quarto Grado", nella puntata andata in onda venerdì 30 maggio. "Andrea mi ha detto che l’impronta potrebbe essere sua, ma mi ha anche giurato di non aver fatto nulla – spiega – e io gli credo, perché lo conosco".