Delitto di Garlasco, triangolazione del sangue e impronta 33: il caso riaperto con la Bloodstain Pattern Analysis

Diciotto anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, la villetta di via Pascoli a Garlasco torna al centro dell’attenzione investigativa. I carabinieri del Ris hanno utilizzato le più avanzate tecnologie forensi – laser scanner, droni, fotogrammetria – per ricostruire in 3D la scena del crimine. Obiettivo: analizzare con precisione millimetrica le tracce di sangue e le impronte, in particolare la controversa "impronta 33" attribuita ad Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia.