Delitto di Garlasco, carabinieri del Ris nella villetta dei Poggi con laser scanner e droni

Ha partecipaydo, in qualità di difensore, anche l'avvocata Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, alla cosiddetta "ispezione dei luoghi". L'accertamento è stato, infatti, comunicato anche alla difesa del nuovo indagato nell'inchiesta sull'omicidio di 18 anni fa, per il quale Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva. Nessuna notifica, invece, allo stato è arrivata ai legali della famiglia Poggi, a cui era stata comunque comunicata questa attività. "Non ho idea di cosa stiano facendo o cercando, non si capisce nulla", si è limitato a dire l'avvocato Massimo Lovati, l'altro legale di Sempio.