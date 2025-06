Garlasco, il maresciallo che interrogò Stasi il giorno del delitto: "Era titubante"

"Quarta Repubblica" torna a parlare del delitto di Garlasco, il caso di cronaca che dal 2007 continua a suscitare domande e a sollevare dubbi. Lo fa ospitando in collegamento Francesco Marchetto, all’epoca dei fatti maresciallo dei carabinieri, uno dei primi a interrogare Alberto Stasi, l’ex fidanzato di Chiara Poggi, poi condannato in via definitiva a 16 anni di carcere.