Delitto di Garlasco, replicato l'esame sul tampone orale di Chiara Poggi

I nuovi Dna - Solo con i risultati della replica si potrà cominciare a ragionare su come procedere. I primi dati trasmessi venerdì in tarda mattinata ai tecnici di accusa, difese e parti civili, riguardano cinque campionature sulla garza usata in sede di autopsia dal medico legale. Di queste, tre non hanno dato risultati utili, mentre le altre due hanno portato a individuare il profilo genetico che, con una percentuale del 70-80%, è compatibile con quello dell'assistente in sala autoptica che si occupò di preparare il corpo di Poggi. L'altro profilo che si riferisce alla zona del palato e della lingua e che, come è stato riferito, avrebbe "esibito" quantità di Dna maschile in misura maggiore rispetto a tutti gli altri (si tratta comunque di pochissimi picogrammi), non si sa di chi sia.