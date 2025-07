Caso Chiara Poggi, l'avvocato Lovati solleva dubbi su Stasi: "Alle 12 tutti già sapevano dell'omicidio di Garlasco"

Il racconto di Lovati ha un peso ancora maggiore alla luce della riapertura del fascicolo da parte della Procura di Pavia. Andrea Sempio è di nuovo indagato, ma l'avvocato chiarisce che la sua testimonianza non intende costruire un alibi, bensì offrire un elemento di riflessione su come i fatti siano stati presentati fin dall'inizio. "Non sto difendendo Sempio in televisione - precisa - lo difendo in tribunale". Lovati afferma anche di non essersi mai occupato del caso all'epoca dei fatti, iniziando a seguire Sempio solo anni dopo, nel 2016. Tuttavia, il suo ricordo personale, così nitido e preciso, apre la porta a nuove valutazioni sulle tempistiche e sulle fonti d'informazione che avrebbero potuto diffondere la notizia prima ancora che fosse ufficializzata.