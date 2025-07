Garlasco, l'appello degli avvocati Lovati, Bocellari e Tizzoni: "Basta fake news"

"Da quando questa indagine è iniziata, da marzo, la situazione è via via degenerata - esordisce Bocellari, a cui faranno poi eco anche gli altri ospiti della trasmissione -. Ci scontriamo tutti i giorni con una serie di notizie o pseudo tali, che a nostro modo di vedere, oltre a diffamare alcuni soggetti coinvolti, su tutti la famiglia Poggi, a nostro modo di vedere danneggiano moltissimo questa nuova indagine. Quindi credo sia importante da parte di tutti, al di là delle posizioni singole, di chi difende Alberto Stasi come me o chi assiste la famiglia Poggi o il nuovo indagato, capire che questo vada un po' oltre".



Quindi, Bocellari prosegue: "È un senso di responsabilità, anche in quanto avvocati, quello di mettere dei punti fermi sotto questo profilo. Questa è una vicenda drammatica, dove è stata uccisa una ragazza e questo non lo dobbiamo mai dimenticare, dove c'è un condannato in carcere con una sentenza definitiva e dove c'è un nuovo indagato. Credo che sia doveroso rispettare tutti i soggetti coinvolti e anche l'indagine. È doveroso per noi, è un senso di responsabilità da parte di tutti".