Garlasco, i negativi delle foto di Marco Poggi in montagna il giorno del delitto

Durante l'appuntamento in onda venerdì 4 luglio, la trasmissione di Retequattro è tornata sul delitto di Chiara Poggi, la 26enne di Garlasco uccisa il 13 agosto 2007. Come raccontato proprio in trasmissione, sui social è emerso dello scetticismo sulla posizione di Marco Poggi, il fratello della vittima.



Così, di fronte a chi sospetta che gli scatti che ritraggono il ragazzo in un canalone del Trentino nel giorno del delitto siano stati ritoccati e che il ragazzo non fosse davvero impegnato in un'escursione col padre, Gianluigi Nuzzi mostra i negativi della macchina fotografica analogica.