rigettato il ricorso della procura Delitto Garlasco, Alberto Stasi rimane in semilibertà | Non si può trovare il Dna dell'assassino sull'"impronta 10"

Lo ha deciso la Cassazione che in questo modo rigetta il ricorso dalla Procura generale contro l'ordinanza che aveva concesso la misura alternativa all'unico condannato, in via definitiva, per l'omicidio di Chiara Poggi