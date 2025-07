Garlasco, l'amica di Stefania Cappa: "Il giorno della morte di Chiara mi disse che l'aveva vista alle 11, ma non feci nessun collegamento"

A distanza di 18 anni, rileggendo quelle parole, Alessia Villani ha ricostruito i pezzi nel programma di Rete 4: "Stefania Cappa mi telefonò la sera del 13 agosto, dopo il suo primo interrogatorio - ha raccontato -, era su di giri. Mi aveva detto che era stata tutto il giorno sotto interrogatorio, che era distrutta. Poi mi parla di aver visto Chiara alle ore 11. Io avevo questa informazione nella testa, non ricordavo più la frase intera. Per me non aveva destato sospetto, ingenuamente non ho fatto un collegamento inquietante e non ci ho pensato. Pensavo che stessero svolgendo le indagini, ma non sono mai stata contattata da nessuno in 18 anni".