Garlasco, un carpentiere egiziano ha consegnato gli attrezzi recuperati nella roggia sette anni fa

"Sono pezzi di ferro, faccio il carpentiere. Li ho presi nel 2018 e li ho tenuti perché possono sempre servire", è la versione dell'uomo, riportata da la Repubblica, agli atti della nuova indagine. Il Corriere della Sera riporta, inoltre, che l'operaio ha riferito ai carabinieri che sette anni prima "era sceso nel canale per ripulirlo dalla spazzatura e aveva trovato proprio in quel punto la mazzetta, i due pezzi d'ascia e la pinza da camino. Oggetti che aveva conservato in un locale usato come deposito attrezzi".