Delitto di Garlasco, i genitori di Chiara Poggi: "Basta fango su lei e nostro figlio Marco"

"Proviamo un'enorme amarezza, chi ha scritto queste cose non ha alcun senso del pudore". Con queste parole, cariche di dolore e sdegno, i genitori di Chiara Poggi hanno commentato a "Quarto Grado" le ultime indiscrezioni relative al delitto di Garlasco, che mettevano in dubbio la presenza del figlio Marco in vacanza con la famiglia durante quei tragici giorni.