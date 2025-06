Garlasco, la difesa di Sempio: "La gogna mediatica continua, il mio assistito ha già perso la casa e ora rischia di perdere il lavoro"

Il legale risponde anche alle parole di Mattia Capra, un amico di Sempio, secondo il quale non bisogna aver paura delle indagini se si è innocenti. "Si faccia indagare Capra e poi non parliamo. La pressione in un caso come questo è insopportabile". Poi aggiunge: "Ad Andrea il proprietario di casa a Voghera ha detto che non era più opportuno rinnovargli il contratto, perché c'erano troppi giornalisti appostati. Anche al lavoro non è un bel periodo. La gente è cattiva, sospettosa. Un'indagine come questa può distruggere una persona".