Garlasco, i consulenti: "E' di Chiara Poggi il sangue trovato sul tappetino del bagno e sulle scale" | Testimone: "Nel canale anche un paio di scarpe con la suola a pallini

Secondo la testimonianza riportata dal settimanale "Gente", il muratore nordafricano all'interno dello zaino consegnato ai carabinieri il 14 maggio avrebbe rinvenuto anche un paio di scarpe con la suola a pallini, oltre a strumenti di lavoro compatibili con l'arma del delitto. L'uomo ha affermato al settimanale che presto consegnerà "le prove" alla magistratura. Le calzature infatti non le ha tenute ("Non mi sarebbero andate bene: io ho il 42, quelle erano un 43, 44") ma avrebbe diverse "prove" da presentare in procura. La suola "a pallini" riporta alla mente l'impronta nel sangue di Chiara Poggi, da sempre attribuita ad Alberto Stasi, 42 di piede, ma che varie perizie hanno messo ormai in dubbio, scrive "Gente". La taglia di Andrea Sempio sarebbe invece la 44.