Delitto di Garlasco, la difesa di Sempio sull'impronta 33: "È solo sudore, non sangue"

Nella loro integrazione viene inoltre ricordato come già all'epoca delle prime indagini il Ris avesse escluso che l’impronta fosse insanguinata. In più, gli inquirenti avevano cercato senza successo di recuperare nel 2007 l’intonaco asportato per le analisi. Per i consulenti della difesa, la conclusione è chiara: si tratta di sudore, non di traccia ematica. Gli esperti incaricati da Sempio contestano anche la correttezza della sovrapposizione dell'impronta, che secondo loro non combacia in modo sufficiente, nemmeno con le tolleranze consentite, con quella dell’indagato. Inoltre, evidenziano che la cosiddetta impronta 33 sarebbe stata lasciata in tre momenti diversi, con una dinamica definita "involontaria e composita".