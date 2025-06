Garlasco, l'intonaco dell'impronta 33 "consumato"

L'impronta 33 non fa parte dei reperti che verranno analizzati nell'incidente probatorio previsto il 17 giugno. I periti hanno ritirato le buste con dentro le fascette para-adesive relative a 58 impronte, inclusa la numero "10" trovata nella parte interna della porta d'ingresso della villetta e ritenuta dagli inquirenti una manata dell'assassino in fuga. All'epoca erano stati individuati solo 8 punti da comparare, troppo pochi per attribuirli ad un singolo soggetto. Tra gli altri reperti che saranno oggetto degli accertamenti irripetibili rientrano anche un frammento del tappetino del bagno, alcuni rifiuti e tamponi salivari di Chiara, elementi sui quali andrà verificato preliminarmente lo stato di conservazione.