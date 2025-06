Delitto di Garlasco, la nuova pista degli inquirenti: "Lesioni e ferite da taglio, si ipotizzano due assassini"

Gli inquirenti non hanno mai ritrovato l'arma del delitto e già all'epoca Ballardini non escludeva l'utilizzo di più oggetti per uccidere la ragazza e scriveva: "Ove non si voglia ipotizzare l'impiego di più strumenti, si deve altresì riconoscere che lo strumento in discussione è stato talvolta impiegato in modo non contusivo". Il riferimento è in particolare alle lesioni riscontrate nelle palpebre superiori, "una per lato, prevalentemente trasverse, che evocano una superficiale violenza con un mezzo dotato di un filo piuttosto tagliente e/o di una punta acuminata che abbia superficialmente strisciato sul tegumento palpebrale".